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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 17:47 Güncelleme: 16.10.2024 - 17:47
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

        Bakan Yerlikaya, 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Malatya'da, İnönü Caddesi'ndeki iş yerlerinde esnafla bir araya geldi.

        Esnafa ve çevredeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, sorun ve talepleri dinledi.

        Bakan Yerlikaya daha sonra Malatya Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile bir süre görüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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