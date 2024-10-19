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        Muhtarlar Günü törenle kutlandı

        Malatya'nın Darende ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla görev yapan muhtarlar için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:57
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        Muhtarlar Günü törenle kutlandı
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        Malatya'nın Darende ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla görev yapan muhtarlar için tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünde gerçekleşen törende Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çelik ve beraberindeki muhtarlar, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Başkan Çelik, muhtarlar devlet ile millet arasında bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

        Muhtarların milli iradenin birer temsilcisi olduklarını dile getiren Çelik, “Demokrasinin temel taşı milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarıdır. Manevi sorumlulukları bir o kadar ağır olan bu güzide insanlar halka hizmet hakka hizmet anlayışı ile görevlerini yapmaktadırlar. Çevresindeki sorunları büyüten değil çözüm üreten ve dertlerine derman olmaya çalışan muhtarlar, yaşadıkları yere huzur taşıyan gönül elçileri olarak her zaman saygıyla anılacaktır. Devletimizin ‘19 Ekimi Muhtarlar Günü’ yaparak böyle anlamlı bir jest yapması bizleri oldukça mutlu etmiştir.” dedi.

        Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Törene, İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Keser, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

        Tören sonrası muhtarlar, Kaymakam Şeref Gülyer’i makamında ziyaret etti.

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