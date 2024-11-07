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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sonbahar renkleri hakim oldu

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesi sonbahar renklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:01
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sonbahar renkleri hakim oldu
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesi sonbahar renklerine büründü.

        Sonbaharda ağaçların sararmasıyla ilçede güzel görüntüler oluştu.

        Sonbaharın renklerine bürünen ilçe izleyenlere görsel şölen sunarken, oluşan güzel renkler dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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