Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan bu kişiler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 7 mahallede şüpheli gördükleri kişilerin üzerinde arama yaptı.

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