Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 7 mahallede şüpheli gördükleri kişilerin üzerinde arama yaptı.
Aramalarda, 11 şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan bu kişiler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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