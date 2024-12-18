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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:12 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:21
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 7 mahallede şüpheli gördükleri kişilerin üzerinde arama yaptı.

        Aramalarda, 11 şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan bu kişiler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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