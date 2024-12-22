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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da gençlerle buluştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu zamana kadar yetenek taramalarında 5 milyona yakın sporcuya dokunduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 21:40 Güncelleme: 22.12.2024 - 21:48
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da gençlerle buluştu:
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu zamana kadar yetenek taramalarında 5 milyona yakın sporcuya dokunduklarını söyledi.

        Bakan Bak, Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

        Merkezin girişinde engelli okçuların gösterisini izleyen Bakan Bak, merkezde incelemelerde bulundu.

        Yapımı tamamlanan Battalgazi Spor Kompleksi'ne geçen Bakan Bak, burada incelemelerde bulundu, sporcularla voleybol oynadı.

        - Milli boksör Akbaş ile gençlerle buluştu

        Bakan Osman Aşkın Bak, Malatya Beydağı Gençlik Merkezi'nde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş ile beraber gençlerle buluştu.

        Burada konuşan Bak, sporcularla, sporcu aileleriyle bir arada olmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

        Spora futbolla başladığını, 14-16 yaş ve genç takımlarında kaptanlık yaptığını, A takımında bulunduğunu belirten Bak, ardından eğitimini öncelediği için amatör olarak sporu sürdürdüğünü ancak spor yöneticiliğinde ilerlediğini kaydetti.

        Hem derslerine çok iyi çalıştığını hem de spordan ayrılmadığını aktaran Bak, şöyle devam etti:

        "Futbol hakemliği yaptım, spor kulüplerinde yöneticilik yaptım, antrenörlük yaptım. Bir kere spor disiplin işi ve yeteneğinize göre yönlendirilmeniz gerekiyor. Bakanlık olarak başlattığımız bir proje var, yetenek taraması. Sporcuları 9-10 yaşında yetenek taramasıyla okullarda 2-3 branşa yönlendiriyoruz. Bazılarını da Milli Eğitim Bakanlığıyla görüşüp sanata yönlendiriyoruz. O yüzden birkaç branş konusunda faaliyet göstermeleri söz konusu. Bu zamana kadar yetenek taramasında 5 milyona yakın sporcuya dokunmuş olduk. Ve onun içerisinden çıkan sporcular var."

        - "Sporu hayatınızdan hiçbir zaman çıkarmayın"

        Sporun iyileştirdiğini, sporda sevgi, takım arkadaşlığı ve paylaşmak olduğunu kaydeden Bak, "Sporu hayatınızdan hiçbir zaman çıkarmayın. Antrenörler, anne, babalar çok önemli ama bizim için ne kadar fazla çocuk spor yaparsa o kadar iyi. Ne kadar çocuk kötü alışkanlıktan, uyuşturucudan, bağımlılıktan, dijital bağımlılıktan uzak durursa o bizim için kazanç, bizim için önemli." dedi.

        Sporun insana kendisini iyi bir insan olduğunu hissettirdiğini dile getiren Bak, "Vücuduna iyi bakması gerektiğini hissettirir. Siz vücudunuza iyi bakarsanız o vücut da sizi sağlıklı bir şekilde uzun yıllar taşır." diye konuştu.

        Sporun gençlere özgüven kazandırdığına işaret eden Bak, şunları söyledi:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızdan benim öğrendiğim en önemli şeylerden bir tanesi de özgüven. Yapabileceğimizi, Türk gençlerinin neler yapabileceğini görüyoruz. Savunma sanayinde görüyoruz, özgüvenimizi görüyoruz. Biz yaparız diyoruz. Önceden 'Alman'ı, İngiliz'i daha iyi yapar' diyorlardı. Şimdi biz yaparız diyoruz."

        - Malatya'ya 2,5 milyar liralık yatırım

        Ülkeye birçok tesis kazandırdıklarını, bu salonları, havuzları, tesisleri doldurmak için antrenörlere, ailelere çok iş düştüğünü dile getiren Bakan Bak, "Türkiye'de spor devrimi yaşıyoruz. Yapılan tesisler var. Malatya'mıza bu zamana kadar 7,5 milyar liralık yatırım yapmışız Bakanlık olarak. Şimdi yeni bir paket söyledik. O da değişik ilçeler olmak üzere, değişik yerler olmak üzere yaklaşık 2,5 milyar lira değerinde Malatya Büyükşehir Belediyemizle beraber mahallelerimize sahalar, salonlar, havuzlar ve tesisler, kütüphaneler kazandıracağız." şeklinde konuştu.

        Hatice Akbaş da boksa 9 yaşında başladığını ve en büyük destekçisinin babası, ailesi olduğunu belirterek, "Akçadağ gibi küçük bir ilçede sporun S'si okunmuyorken ben bir kız çocuğu olarak, şu an 24 yaşında bir kadın olarak ülkeme ve Malatya'ma olimpiyatta gümüş madalya getirdim. İlçede olduğumdan dolayı da kız çocuğu olduğumdan dolayı da 'Kız çocuğu boks mu yapar, spor mu yapar?' gibi şeylerle ilk zamanlarda çok karşılaştık. Ama babam benim arkamda her zaman durduğu için bugünlere geldim." ifadelerini kullandı.

        Ailelerden çocuklarını spora yönlendirmelerini ve destek olmasını isteyen Akbaş, 2028 olimpiyatlarında altın madalya hedeflediğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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