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        Malatya'da atkısını iş makinesine kaptıran şekerlemeci hayatını kaybetti

        Malatya'nın Darende ilçesinde atkısını iş makinesine kaptıran şekerlemeci yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 22:07 Güncelleme: 13.01.2025 - 22:07
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        Malatya'da atkısını iş makinesine kaptıran şekerlemeci hayatını kaybetti
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        Malatya'nın Darende ilçesinde atkısını iş makinesine kaptıran şekerlemeci yaşamını yitirdi.

        Hacı Derviş Mahallesi'nde şekerleme üretimi yapan İsmail Özoğul, (61) atkısını dükkandaki iş makinesine kaptırdı.

        İş yerine gelen çevre esnafı Özoğul'u hareketsiz görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özoğul'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Özoğul'un cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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