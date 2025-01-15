Malatya'da bakır kablo hırsızlığı güvenlik kamerasında
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bakır kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bakır kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 2020 metre uzunluğundaki bakır kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.
15 farklı kameraya ait toplam 235 saatlik görüntü kaydını inceleyen polis ekipleri, 4 şüpheliyi tespit ederek yakaladı.
Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğünden paylaşılan görüntülerde, şüphelilerin kabloları sürükleyerek götürmesi yer alıyor.
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