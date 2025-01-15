Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da kamyonun devrildiği kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:32 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da kamyonun devrildiği kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Abdullah Dağbaşı (46) yönetimindeki 02 HP 280 plakalı kamyon, Malatya-Adıyaman kara yolu Erkenek Tüneli çıkışında devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kamyon şoförü ile aynı araçta bulunan Yusuf Donat kaza yerinde hayatını kaybetti, Halil Toprak (23) yaralandı.

        Hayati tehlikesi bulunan Toprak, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Tülay'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi!
        Tülay'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi!
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası

        Benzer Haberler

        Malatya'da TIR devrildi; 2 ölü, 1 yaralı
        Malatya'da TIR devrildi; 2 ölü, 1 yaralı
        Arguvan'da türkü dinletisi düzenlendi
        Arguvan'da türkü dinletisi düzenlendi
        Darende'de yeni otobüs terminalinin açılışı yapıldı
        Darende'de yeni otobüs terminalinin açılışı yapıldı
        Malatya Valisi Yavuz, rezerv alanlarındaki deprem konutlarında incelemelerd...
        Malatya Valisi Yavuz, rezerv alanlarındaki deprem konutlarında incelemelerd...
        Malatya'da atkısını iş makinesine kaptıran şekerlemeci hayatını kaybetti
        Malatya'da atkısını iş makinesine kaptıran şekerlemeci hayatını kaybetti
        Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptıran iş yeri sahibi boğuldu
        Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptıran iş yeri sahibi boğuldu