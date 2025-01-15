Arguvan'da türkü dinletisi düzenlendi

Okul Müdürü Hüseyin Ünal, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, Türk Halk Müziği'nin zenginliğini tanıtmak ve kültürel değerleri yaşatmak gerektiğini söyledi.

Programda İngilizce öğretmeni Ali Turgut, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Ayva ve Atatürk İlkokulu Müdürü Ömür Yayan da çaldıkları enstrümanlarla öğrencilerin performanslarına eşlik etti.

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