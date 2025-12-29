Malatya'daki Turgut Özal Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü

Malatya'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Turgut Özal Tabiat Parkı'nda güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakların ardından ilçelerde de etkili oldu.

Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Malatyalıların uğrak yerlerinden biri olan park, kar yağışı sonrası dron ile görüntülendi.