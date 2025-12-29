Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'daki Turgut Özal Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü

        Malatya'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Turgut Özal Tabiat Parkı'nda güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 12:05 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:05
        Malatya'daki Turgut Özal Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü
        Malatya'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Turgut Özal Tabiat Parkı'nda güzel görüntüler oluşturdu.

        Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakların ardından ilçelerde de etkili oldu.

        Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Malatyalıların uğrak yerlerinden biri olan park, kar yağışı sonrası dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

