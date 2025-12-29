Doğanşehir'de kar etkili oldu
Malatya'nın Doğanşehir gece saatlerinde başlayan kar, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçeyi etkisi altına alan kar yağışı cadde ve sokakların ardından yüksek kesimleri de beyaza bürüdü.
Doğanşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele kapsamında tedbirlerini artırdı.
İlçenin kırsal mahalle ve yüksek kesimlerindeki yaşam alanlarında ise ekiplerin çalışması sürüyor.
