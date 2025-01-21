Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Belirlenen iş yerleri ile adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda ruhsatsız 10 tabanca ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ticareti ve temini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.