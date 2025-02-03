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        Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "Takıma hem oyuncu olarak katkı verecek hem de oyuncu olarak güçlü, takımı sahiplenen ve beraber oynamaya alışkın oyuncu tercih etmek çok önemli. Bu türde oyuncular almaya çalışacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 23:19 Güncelleme: 03.02.2025 - 23:19
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        Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "Takıma hem oyuncu olarak katkı verecek hem de oyuncu olarak güçlü, takımı sahiplenen ve beraber oynamaya alışkın oyuncu tercih etmek çok önemli. Bu türde oyuncular almaya çalışacağız." dedi.

        Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep'in zorlu bir deplasman olduğunu ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Gaziantep'in iç saha performansının yüksek olduğunu aktaran Buruk, şöyle konuştu:

        "Erken attığımız gol bizim için önemliydi. Gol yememek önemliydi. Son 2 maçı gol yemeden tamamlamak bizim için önemliydi. Bizim açımızda bu zor dönemde üst üste maçlar oynadık. Takımın üstünde yorgunluk vardı. Bugün 2 oyuncumuz transfer nedeniyle bizimle değildi, Batshuayi ve Nelsson. Zor bir haftaydı bizim için bu haftayı kazanarak geçmek bizim için değerli. Hedefimize doğru yürüyoruz 6 puan farkını rakibimizle devam ettiriyoruz. Her zamanki Galatasaray takımının bu yarışta ipi göğüsleyen takım olacağına hep beraber inanıyoruz. Bunu da hem sahada hem de transferde göstermeye çalışıyoruz. Başkanımız ve yönetim kurulumuz hep beraber bunu yapıyoruz. İnşallah transferi de güzel şekilde tamamladığımızda ligin favorisi olarak Galatasaray bu yolda devam edecek. Oyuncularıma güveniyorum."

        Buruk, bir gazetecinin sol ve sağ beke alternatif düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

        "Sacha Boey aslında net performans aldığımız takım oyunun da çokdeğerli bir oyuncuydu. Geçen sene devre arası gelen teklif yüksekti ve o dönem için maddi olarak da o sıkışıklıktan kurtulmak için yapılan bir satış vardı. Oyuncu da çok istiyordu.Bayern Münih'ten bir teklif geliyor ve oraya gitmek istiyor. Buna da bir şey diyemiyorsunuz bazen bütün gemileri yakıp karşınıza çıkıyor ve 'Ben gideceğim.' diyor. Kulübün menfaatine olan bir şeyde de böyle bir satış olmuştu. O süreçte geçici olarak bir hamle yapmıştık. Jelert yaş olarak küçük ve bizim takımımıza ileriye dönük olarak telafi ettik. Kanat beki olarak oynattık, elinden geleni yapmaya çalıştı ve ikinci yarı sakatlık sonrası çıkardık. Jakops'un bir sakalığı oldu onu da en kısa zamanda döndürmek istiyoruz. Tek orijinal sol bekimiz o. Bir yandan da yabancı sayımız var, yabancı kuralı var, bunlara da baktığımızda her mevki de yabancı oyuncu alamıyorsunuz. Türk oyuncularda da açıkcası çok fazla seçenek yok. Bunu artırmak için biz de seçenekler oluşturmaya çalışıyoruz. Gelen isimlere göre hareket edeceğiz. İyi oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Morata ilk defa oynadı. Takıma hem oyuncu olarak katkı verecek hem de oyuncu olarak güçlü, takımı sahiplenen ve beraber oynamaya alışkın oyuncu tercih etmek çok önemli. Bu türde oyuncular almaya çalışacağız. Hem orta saha hem de savunmayla ilgili düşüncelerimiz var."

        Kalan haftaları iyi değerlendirmek istediklerini dile getiren Buruk, şunları kaydetti:

        "Torreira'ya verilen kart son haftların en komik kartıydı. Biraz da ısmarlama kartıydı. Çok da erken verdi. Barış'a da 15-20 dakika kala yine oyuna girdikten sonra verdi. Diğer oyuncularımızın da zaman geçirmeden kartları oldu. Avrupa'da da bunu yaşadık. Avrupa'da 3 tane kart sınırında olan oyuncumuz AZ Alkmaar maçında oynamayacak. Maçların içerisinde bu tür şeyler oluyor. Bir sonraki maç ondan sonraki maçta başka oyuncularımızı kullanacağız. Ligde ve Avrupa'da bazı oyuncularımızı kullanacağız. Bizim için de zor oluyor kadronun sıkışık olduğu yerde bu kadar oyuncunun kart görmesi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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