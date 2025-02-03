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        Malatyalı kadınlardan Gazze yararına kermes

        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde Gazze'ye gönderilecek yardım malzemelerinin temini için kurulan kermes ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 15:13 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:18
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        Malatyalı kadınlardan Gazze yararına kermes
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        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde Gazze'ye gönderilecek yardım malzemelerinin temini için kurulan kermes ilgi görüyor.

        Malatya Park AVM önünde açılan kermeste el emeği ürünler, baklavalar, tatlılar ve hediyelik eşyalar satışa sunuluyor.

        Etkinliğe sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

        Malatyalı ev hanımları kermeste geliri Gazze'ye ulaştırılmak üzere sacda gözleme yapıp satıyor.

        Kermese vatandaşlar ilgi gösteriyor.

        Kermese destek veren İHH Malatya Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bağcı, AA muhabirine, dernek olarak Gazze'nin yeniden inşasına destek olacaklarını söyledi.

        7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze yararına birçok kermes düzenlediklerini belirten Bağcı, "Bu kermesimizin teması yeniden inşa. Gazze'yi yeniden inşa etmek. Kardeşlerimize destek olmak, bir nebze de olsa yaralarını sarabilmek, el uzatabilmek adına bugün burada hayra gönül vermiş hanım kardeşlerimizle hazırladığımız malzemelerimizi satışa sunuyoruz." dedi.

        Bağcı, kermesin yarına kadar açık kalacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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