Malatya'da konuşlu ambulans helikopter 6 ildeki hastaların imdadına yetişiyor

OKAN COŞKUN - Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Malatya'da konuşlu ambulans helikopter, 2 yılda Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'daki acil 449 hasta ve yaralıyı zamanla yarışarak hastanelere ulaştırdı.

Malatya'daki 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı Tulga-1 Kışlası'nda konuşlu, her türlü tıbbi müdahale için gerekli ekipmanlar ile donatılmış ambulans helikopterde, vardiyalı olarak tecrübeli 5 kaptan pilot, doktor ile sağlık personeli görev yapıyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbarlar üzerine gerekli izinler alındıktan sonra uçuş rotasını belirleyen ekipler, ulaşılması zaman alan ya da güç olan kırsal bölgelerdeki hayati tehlikesi bulunan hastaları yaz kış, dağ taş demeden zamanla yarışarak hastanelere yetiştiriyor.

Malatya İl Sağlık Müdürü Cezmi Karaca, AA muhabirine, ambulans helikopterin Mayıs 2023'te hizmet vermeye başladığını söyledi.

Ambulans helikopterin 6 ile hizmet verdiğini dile getiren Karaca, şöyle konuştu:

"2024 yılında 243 hasta nakli, 2025 yılında bu tarihe kadar da 206 hasta transferi gerçekleştirdik. Özellikle kalp krizi başta olmak üzere kardiyovasküler hastalıklar, trafik kazaları, yüksekten düşmeler gibi travma hastaları, beyin kanaması, felç, inme gibi serebrovasküler olayların olduğu hastalar ve solunum sistemi hastaları en çok taşıdığımız hastalar. Çok geniş bir hasta grubu taşımışız."