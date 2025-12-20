Malatya'da trambüs direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Malatya'da otomobilin trambüs direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya'da otomobilin trambüs direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya Elazığ kara yolu Çamurlu Mahallesi mevkiinde M.D. idaresindeki 23 AFH 115 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trambüs direğine çarpmasının ardından şarampole savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazaya 3 ekiple müdahale eden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü M.D'yi kurtardı.
Yaralılar M.D. ile V.E.B, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.