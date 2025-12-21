Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 20:18 Güncelleme: 21.12.2025 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Murat Teltik (32) idaresindeki 23 ABR 480 plakalı beton mikseri, Yamaç Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Avrupa'da Napolyon avı
        Avrupa'da Napolyon avı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Aşkı yalanlamadılar
        Aşkı yalanlamadılar
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!

        Benzer Haberler

        Kontrolden çıkan otomobil kayısı bahçesine uçtu: 1 yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil kayısı bahçesine uçtu: 1 yaralı
        Battalgazi Belediyespor'dan Millî Takıma bir genç sporcu daha
        Battalgazi Belediyespor'dan Millî Takıma bir genç sporcu daha
        "İyilik Elçisi" Projesi gençlere yardımlaşma ve tarih bilinci aşılıyor
        "İyilik Elçisi" Projesi gençlere yardımlaşma ve tarih bilinci aşılıyor
        Malatya'da konuşlu ambulans helikopter 6 ildeki hastaların imdadına yetişiy...
        Malatya'da konuşlu ambulans helikopter 6 ildeki hastaların imdadına yetişiy...
        Malatya'da tarihi camiler Kurban Bayramı'na hazırlanıyor Milletvekili Ölmez...
        Malatya'da tarihi camiler Kurban Bayramı'na hazırlanıyor Milletvekili Ölmez...
        Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
        Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı