Malatya'da devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti
Malatya'nın Pütürge ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Murat Teltik (32) idaresindeki 23 ABR 480 plakalı beton mikseri, Yamaç Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.