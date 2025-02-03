Malatya'da yaban keçisi avlayan kişiye 661 bin lira ceza kesildi

Malatya'da yaban keçisi avlayan kişiye 661 bin 883 lira idari para cezası kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Arapgir ilçesine bağlı Sinikli Mahallesi Geyik Taşı mevkisinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen devriye görevi esnasında yaban keçisinin kaçak olarak avlandığını tespit etti.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili 2 kişi yakalandı, ​​​​​​​yaban keçisi ile 1 bıçak muhafaza altına alınarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bir kişiye 661 bin 883 lira idari para cezası uygulandı.