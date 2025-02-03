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        Malatya'da yaban keçisi avlayan kişiye 661 bin lira ceza kesildi

        Malatya'da yaban keçisi avlayan kişiye 661 bin 883 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 18:24 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:24
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        Malatya'da yaban keçisi avlayan kişiye 661 bin lira ceza kesildi
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        Malatya'da yaban keçisi avlayan kişiye 661 bin 883 lira idari para cezası kesildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Arapgir ilçesine bağlı Sinikli Mahallesi Geyik Taşı mevkisinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen devriye görevi esnasında yaban keçisinin kaçak olarak avlandığını tespit etti.

        Jandarma ekiplerince olayla ilgili 2 kişi yakalandı, ​​​​​​​yaban keçisi ile 1 bıçak muhafaza altına alınarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bir kişiye 661 bin 883 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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