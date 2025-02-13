Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye yetiştirildi

Beydağı Mahallesi Muhtarı Nuri Bulut ise belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaya, "Yollarımız kapalı olduğundan dolayı belediyeyi yaklaşık bir saat önce aradık ve hemen geldiler. Başkanımızdan personelimize kadar herkese teşekkür ederim. Bize yardımcı oldular, başka türlü çıkamazdık." ifadesini kullandı.

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