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        Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye yetiştirildi

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın, yolun açılmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:01 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:07
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        Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye yetiştirildi
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın, yolun açılmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

        Beydağı Mahallesi'nde yaşayan hamile kadın, hastaneye gitmek için yardım talebinde bulundu.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolu, Battalgazi Belediyesi Karla Mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

        Yolun açılmasının ardından hamile kadın, eşinin arabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Hamile kadının eşi Mahmut Kaya, belediye ekiplerine teşekkür etti.

        Kaya, "Yollarımız kapalı olduğundan dolayı belediyeyi yaklaşık bir saat önce aradık ve hemen geldiler. Başkanımızdan personelimize kadar herkese teşekkür ederim. Bize yardımcı oldular, başka türlü çıkamazdık." ifadesini kullandı.

        Beydağı Mahallesi Muhtarı Nuri Bulut ise belediye ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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