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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 17:33 Güncelleme: 21.02.2025 - 17:51
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 303 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 293 sentetik ecza ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 61 bin 405 lira ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 zanlı ise serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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