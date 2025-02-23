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        Malatya'da vize ihlali yapan 2 yabancı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi

        Malatya'da vize ihlali yaptığı tespit edilen 2 yabancı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 15:18 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:18
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        Malatya'da vize ihlali yapan 2 yabancı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi
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        Malatya'da vize ihlali yaptığı tespit edilen 2 yabancı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 49 yabancı uyruklu şahsı denetledi.

        Vize ihlali yaptığı tespit edilen Mısır uyruklu 2 kişi, Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        İkamet ilini izinsiz terk eden Suriye uyruklu 1 kişi hakkında ise İl Göç İdaresi tarafından kimlik kapatma işlemi uygulanarak, ikamet iline geri dönmesi tebliğ edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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