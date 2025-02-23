Malatya'da vize ihlali yapan 2 yabancı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi

Malatya'da vize ihlali yaptığı tespit edilen 2 yabancı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 49 yabancı uyruklu şahsı denetledi.

Vize ihlali yaptığı tespit edilen Mısır uyruklu 2 kişi, Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İkamet ilini izinsiz terk eden Suriye uyruklu 1 kişi hakkında ise İl Göç İdaresi tarafından kimlik kapatma işlemi uygulanarak, ikamet iline geri dönmesi tebliğ edildi.