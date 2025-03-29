Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenen Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Orhan Ak, maçı kazanıp 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trendyol 1. Lig'de her maçın zor olduğunu ve maç kazanmanın kolay olmadığını belirtti.

Yeni Malatyspor'un zor zamanlardan geçtiğini aktaran Ak, "Bugün belki de zor şartlarda onur mücadelesi veren Yeni Malatyaspor birçok imkansızlığa rağmen mücadele ediyor, tebrik ediyorum. İyi oyunlarıyla gerçekten birisinin canını yakacaklar. Bizi çok zorladılar, en zor maçlardan birini kazandık. 3 puan çok önemliydi, kazandığımız için mutluyuz." dedi.

- Yeni Malatyaspor cephesi

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise zor zamanlarda kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.

Futbolcularına da teşekkür eden Uçkun, şunları kaydetti: