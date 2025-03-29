Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçının ardından
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenen Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Orhan Ak, maçı kazanıp 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenen Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Orhan Ak, maçı kazanıp 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Ak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trendyol 1. Lig'de her maçın zor olduğunu ve maç kazanmanın kolay olmadığını belirtti.
Yeni Malatyspor'un zor zamanlardan geçtiğini aktaran Ak, "Bugün belki de zor şartlarda onur mücadelesi veren Yeni Malatyaspor birçok imkansızlığa rağmen mücadele ediyor, tebrik ediyorum. İyi oyunlarıyla gerçekten birisinin canını yakacaklar. Bizi çok zorladılar, en zor maçlardan birini kazandık. 3 puan çok önemliydi, kazandığımız için mutluyuz." dedi.
- Yeni Malatyaspor cephesi
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise zor zamanlarda kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.
Futbolcularına da teşekkür eden Uçkun, şunları kaydetti:
"Yeni Malatyaspor Kulubü, U-19 takımıyla mücadele eden bir takım. Her maç istediğimiz skorlarla bitmiyor, sahada eziliyoruz. Futbolcularımız bugün özveriyle ellerinden gelenin en fazlasını yapmaya gayret ettiler. Yenildik ama mücadele takdire şayandı. Bazıları, 'bu takım her hafta 5 yiyor neden sahaya çıkıyoruz.' diyor. Biz neden sahaya çıkıyoruz? Bu çocuklar 6 Şubat 2023 depreminde tesislerini depremzedelere sundu. Bu kadar fedakarlık yapan oyuncu grubunun olduğu yerde tesiste bir kış doğalgazımız olmadı. Çocukların antrenman sonrası duş alacak yerleri olmadı. Gerekli beslenme olmadı. Bu çocuklar yaptıkları işler karşılığında aylardır maaş almıyor. Bu özverinin karşılığı bu olmamalı. Yarın bayramda bu çocukların cebinde harçlığı yoktur."
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