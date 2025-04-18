Malatya'da bir eve silahla ateş açan 2 şüpheli yakalandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir eve ateş açtıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir eve ateş açtıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
S.A. ile K.M.A, aralarında ticari anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen M.İ'nin Paşaköşkü Mahallesi'ndeki evine ateş açarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Evde inceleme yapan ekipler, kaçan zanlıları kısa sürede yakaladı.
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