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        Malatya'da bir eve silahla ateş açan 2 şüpheli yakalandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir eve ateş açtıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 20:10 Güncelleme: 18.04.2025 - 20:10
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        Malatya'da bir eve silahla ateş açan 2 şüpheli yakalandı
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir eve ateş açtıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        S.A. ile K.M.A, aralarında ticari anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen M.İ'nin Paşaköşkü Mahallesi'ndeki evine ateş açarak kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Evde inceleme yapan ekipler, kaçan zanlıları kısa sürede yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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