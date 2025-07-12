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        Ulaştırma Memur-Sen Malatya Şube Başkanlığına Özcan seçildi

        Ulaştırma Memur-Sen Malatya Şube Başkanlığına İsmet Özcan seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 15:35 Güncelleme: 12.07.2025 - 15:44
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        Ulaştırma Memur-Sen Malatya Şube Başkanlığına Özcan seçildi
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        Ulaştırma Memur-Sen Malatya Şube Başkanlığına İsmet Özcan seçildi.

        TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Aile Lokali'nde gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurul'da konuşan Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, sendikalarının Malatya'da güçlü olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Çalışkan, şunları kaydetti:

        "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanlarında yeniden yetkili sendika olduk. Yetkili olduğumuzu kurum sayısını 5'e yükselttik, üye sayımızı 10 bin 715'e yükselttik. Bu başarımızdan dolayı teşkilat mensuplarımızı ve bütün üyelerimizi tebrik ediyorum."

        Kongreye, TCDD 5. Bölge Müdür Yardımcısı Necmi Yiğit, Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ile sendika yetkilileri katıldı.

        Konuşmaların ardından yapılan oylamada Ulaştırma Memur-Sen Malatya Şube Başkanlığına İsmet Özcan seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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