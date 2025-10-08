Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.