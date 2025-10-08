Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 13 kilo 215 gram kubar esrar, 140 kök Hint keneviri, 3 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 5 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.
