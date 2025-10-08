Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 11:19 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 13 kilo 215 gram kubar esrar, 140 kök Hint keneviri, 3 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 5 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep

        Benzer Haberler

        Yeni Malatyaspor, son 5 sezonda profesyonel liglerde en az puan toplayan ta...
        Yeni Malatyaspor, son 5 sezonda profesyonel liglerde en az puan toplayan ta...
        Malatya'da kamyonun 15 araca çarptığı kaza kamerada
        Malatya'da kamyonun 15 araca çarptığı kaza kamerada
        Malatya'da öğrencilerden Filistin'e destek
        Malatya'da öğrencilerden Filistin'e destek
        Malatya'da freni arızalanan kamyonun 15 araca çarpması güvenlik kamerasında
        Malatya'da freni arızalanan kamyonun 15 araca çarpması güvenlik kamerasında
        Malatya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor
        Malatya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor
        Arslantepe Höyüğü'nde bulunan iki eser ilk kez Kültür Yolu Festivali'nde se...
        Arslantepe Höyüğü'nde bulunan iki eser ilk kez Kültür Yolu Festivali'nde se...