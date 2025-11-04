Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı" devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Bir Kitap Bin Umut" temasıyla gerçekleştirilen fuarda, yazar buluşmaları ve birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

Müzik dinletileri, tiyatro gösterileri ve bilgi yarışmalarının da yer aldığı fuar, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Her yaştan ziyaretçiye hitap eden fuarın kitap okuma kültürünü de yaygınlaştırması hedefleniyor.

Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı'nda devam eden fuar, 9 Kasım'da sona erecek.