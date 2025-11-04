Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı devam ediyor

        Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 16:40 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı" devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Bir Kitap Bin Umut" temasıyla gerçekleştirilen fuarda, yazar buluşmaları ve birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

        Müzik dinletileri, tiyatro gösterileri ve bilgi yarışmalarının da yer aldığı fuar, vatandaşların ilgisini çekiyor.

        Her yaştan ziyaretçiye hitap eden fuarın kitap okuma kültürünü de yaygınlaştırması hedefleniyor.

        Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı'nda devam eden fuar, 9 Kasım'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Kendini polis olarak tanıtıp dolandıran şüpheli yakalandı
        Kendini polis olarak tanıtıp dolandıran şüpheli yakalandı
        Malatya'da kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcı suçüstü yakalandı
        Malatya'da kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcı suçüstü yakalandı
        Darende'de "Yerli Patates Tohum Şenliği" düzenlendi
        Darende'de "Yerli Patates Tohum Şenliği" düzenlendi
        AYM Başkanı Özkaya, İnönü Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuş...
        AYM Başkanı Özkaya, İnönü Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuş...
        Malatya'da organize suç örgütüne yönelik davada 116 sanık hakim karşısına ç...
        Malatya'da organize suç örgütüne yönelik davada 116 sanık hakim karşısına ç...
        Malatya'da 116 sanıklı suç örgütü davası başladı
        Malatya'da 116 sanıklı suç örgütü davası başladı