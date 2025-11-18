Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'nın istihdamı depremden önceki seviyeyi aştı

        OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya'da istihdam deprem öncesi seviyeyi aştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 13:20 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:20
        Malatya'nın istihdamı depremden önceki seviyeyi aştı
        OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya'da istihdam deprem öncesi seviyeyi aştı.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin iş yerlerini yıkması ve vatandaşların kentten ayrılması çalışma hayatını olumsuz etkiledi ancak özel sektörün büyümesi ve devletin uyguladığı destek programları sayesinde iş gücü piyasası hızla toparlandı.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere Türkiye İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen Toplum Yararına Program, İşbaşı Eğitim Programları ve Mesleki Eğitim Kursları gibi çeşitli programlar sayesinde, 2023'te yaklaşık 200 bin olan istihdam sayısı bugün 247 bine yükseldi.

        Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, depremlerin istihdam üzerinde de olumsuz etkiler yarattığını söyledi.

        Devletin birçok programı hayata geçirmesiyle istihdam oranlarının yükseldiğini aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

        "Nitekim 2023'te istihdamımız yaklaşık 200 bin civarındaydı. Depremin etkisiyle istihdamda ciddi bir düşüş yaşandı ancak devletimizin aldığı tedbirler ve yapılan yatırımlar sayesinde istihdam her geçen gün artmaya devam etti. Özellikle inşaat sektörünün lokomotif bir sektör olduğunu vurgulamak istiyorum. Öte yandan iş arayanlara baktığımızda, 2023'te 42 bin 506 kişi iş ararken bu rakam bugün 25 bine düşmüştür yani iş arayan sayısında yüzde 41'lik bir azalma görülmektedir. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz."

        Yavuz, depremlerden sonra gerçekleştirilen programlar ve yatırımlar sayesinde vatandaşların kente döndüğünü belirtti.

        Malatya'nın kalkınmaya devam edeceğini vurgulayan Yavuz, "2023 ile 2025'i kıyasladığımızda rakamlar, yaraların sarıldığını, ilave olarak istihdamın arttığını ve işsiz sayısının azaldığını gösteriyor. İstihdam, 200 binden 247 bine yükseldi." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

