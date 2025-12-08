Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da kaybolan 80 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı

        Malatya'nın Darende ilçesinde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 14:18 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:18
        Malatya'da kaybolan 80 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı
        Malatya'nın Darende ilçesinde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.

        İbrahimpaşa Mahallesi'nde dün 80 yaşındaki Hasan Yaşar'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, dedektör köpeklerin de yardımıyla Yaşar'ın bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

