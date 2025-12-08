Malatya'da kaybolan 80 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı
Malatya'nın Darende ilçesinde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.
Malatya'nın Darende ilçesinde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.
İbrahimpaşa Mahallesi'nde dün 80 yaşındaki Hasan Yaşar'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dedektör köpeklerin de yardımıyla Yaşar'ın bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.