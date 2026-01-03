GÜNCELLEME - Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,85 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Malatya Valisi Saddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Elazığ Baskil’de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herhangi bir olumsuzluk beklememekle birlikte AFAD ekiplerimiz sahadan bilgi almaktadır." ifadesini kullandı.
