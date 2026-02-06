Habertürk
Habertürk
        Malatya Haberleri

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 09:50 Güncelleme: 06.02.2026 - 09:50
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.


        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 1791 sentetik ecza hap, 759 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

