Malatya'da yolcu otobüsünde 11 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'nın Kale ilçesinde bir yolcu otobüsünde 11 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uygulama noktasında şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurduğunu belirtti. Yavuz, otobüste yapılan aramada, 11 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

