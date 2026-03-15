        Malatya Haberleri

        Malatya'da yolcu otobüsünde 11 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'nın Kale ilçesinde bir yolcu otobüsünde 11 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Malatya'da yolcu otobüsünde 11 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'nın Kale ilçesinde bir yolcu otobüsünde 11 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uygulama noktasında şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurduğunu belirtti.

        Yavuz, otobüste yapılan aramada, 11 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "Türkiye artık benim vatanım"
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        "Şampiyonluk çok yakın"
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Malatya'da yolcu otobüsünde 11 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi
        Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk, 3 yaralı
        Malatya'da, İnönü Caddesi yeniden trafiğe açıldı
        Malatya'da feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Malatya'da otomobilin çarptığı TOFAŞ kağıt gibi ezildi: 3 yaralı
        Malatya'da okul müdür yardımcısının darbedilmesine ilişkin adli ve idari so...