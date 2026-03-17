        Malatya'da Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz

        Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Malatya'da Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz

        Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım sağlayacak.


        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirebilmesi için gerekli tedbirler alındı.

        Bayramda vatandaşların kabir ziyaretlerini yapabilmeleri ile eş, dost ve akraba ziyaretlerini huzur içerisinde yapmaları için MOTAŞ’a ait toplu taşıma araçları bayram süresince 20-22 Mart tarihleri arasında tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek.

        Ayrıca mezarlık ziyaretlerini arife 19 Mart Perşembe günü yapmak isteyenler için de çevre yolu maliye binası yanındaki duraktan Şehir Mezarlığı’na ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

        Ayrıca Büyükşehir Belediyesi bünyesine hizmet veren Hayvanat Bahçesi Bayram de süresince ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

        Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan hizmet birimleri de bayram süresince mesai yapacak. Vatandaşlar karşılaştıkları sorunlar için Büyükşehir Belediyesi Tek Adımda Çözüm Merkezi’ni (444 51 44) arayabilecek.​​​​​​​



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

