        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Kuraklık nedeniyle su seviyesi gerileyen Karakaya Barajı yağışlarla canlandı

        MUHAMMED BATU AK - Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı, kış mevsiminde etkili olan kar ve yağmurla yeniden canlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Su havzası Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'ya kadar uzanan barajın Malatya kesimindeki su artışı dronla görüntülendi.

        Yaz dönemindeki sıcaklık ve kuraklığın etkisiyle suların çekildiği havzada gün yüzüne çıkan kara parçaları, etkili olan yağışların ardından tekrar su altında kaldı.

        Öte yandan, baraj gölünde bir süredir yapılamayan balıkçılık da suyun yükselmesiyle tekrar başladı.

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Bozkurt Çolak, AA muhabirine, son yıllarda bölgede belirgin bir kuraklık hissedildiğini söyledi.

        Yağışlardaki azalma, sıcaklık değerlerindeki artış ve buna bağlı olarak buharlaşma kayıplarının yükselmesinin özellikle baraj rezervuarlarında su seviyelerinin gerilemesine neden olduğunu belirten Çolak, "Bu durum da hem tarımsal sulama planlaması hem de su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi açısından dikkatle izlenmesi gereken bir tablo ortaya koymuştur." dedi.

        - Tarımsal sulama açısından yağışların önemi

        Çolak, Karakaya Barajı'nın kollarının geçtiği alanlarda çiftçilerin sulama yaptığını ve su seviyesinin yükselmesinin bunu desteklediğini dile getirdi.

        Yağışların artmasının bölge açısından olumlu olduğuna işaret eden Çolak, şunları kaydetti:

        "Bu gelişmenin yalnızca baraj seviyelerindeki yükselmeyle sınırlı değerlendirilmemesi gerekir. Yağışlardaki artış aynı zamanda havza ölçeğinde toprak neminin iyileşmesine, su açığının kısmen dengelenmesine ve hidrolojik sistemin yeniden daha istikrarlı bir yapıya yaklaşmasına katkı sağlamaktadır. Özellikle kış ve erken ilkbahar yağışlarının etkisiyle su kaynaklarında gözlenen bu ilerleme, bölgesel su yönetimi açısından önemli bir kazanım niteliğindedir.

        Tarımsal üretim bakımından değerlendirildiğinde ise bu durum, sulama sezonuna girilirken daha güven verici bir başlangıç anlamına gelmektedir. Dolayısıyla mevcut tablo kuraklık riskinin tamamen ortadan kalktığını değil, önceki yıllara göre daha dengeli ve daha yönetilebilir bir sulama rejimine doğru geçiş yaşandığını göstermektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

