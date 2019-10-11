9. Uluslar arası Malatya Film Festivali’nin tanıtım toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

9. Uluslar arası Malatya Film Festivali’nin tanıtım toplantısı yapıldı

İHA

9. Uluslararası Malatya Film Festival, tanıtım toplantısı yapılarak, festivalde yapılacaklar dile getirildi.

9. Uluslar arası Malatya Film Festivali’nin tanıtım toplantısı yapıldı

9. Uluslararası Malatya Film Festival, tanıtım toplantısı yapılarak, festivalde yapılacaklar dile getirildi.
İstanbul Laleli’deki bir otelde düzenlenen toplantıya, AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sanatçılar Oktay Kaynarca, Oylum Talu ve Müfitcan Saçıntı ile basın mensupları katıldı.
Basın toplantısında Festival Direktörü Yönetmen Haydar Işık'ın sunumundan sonra, sanatçılar gazetecilerin sorularını cevapladı.
9. Uluslararası Malatya Film Festivali tanıtım toplantısında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Hepimiz dünya sinemasında oynadığımız hayat filmindeki rollerimizin güzel olmasına dikkat edeceğiz. O anlamda hepimiz bir sanatçıyız. ‘ Sanat sanat içindir, sanat toplum içindir, sanat kendi egolarımızı tatmin etmek içindir.’ anlayışı içerisinde ilk iki anlayışı benimseriz, üçüncü anlayışı tasvip etmediğimizi ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
“Özellikle sanatçıların özgür olması her türlü fikir ve düşünceye açık olması fikirlerini her platformda özgürce ifade etmeleri gerektiğini belirtmek isterim. Ancak kendi egolarımızın tatmini noktasında benim olmadığım şey iyi değildir anlayışının sanatçı ağzına ve sanat dünyasına yakışmadığını da ifade etmek isterim” diyen Gürkan, “Biz film festivalini niçin yapıyoruz? Bir sanatın sanat olduğunu göstermek için yapıyoruz, iki sanatın toplum için olduğunu ifade etmek için yapıyoruz. Sanatın toplumun değerleriyle örtüşen bütünleşen, toplumda uyum ve ahengi üst seviyeye telaki ettirecek bir yapı formatı olmasından dolayı sanatı önemsiyoruz. Onun için sanatçılar toplumun lokomotifidir, toplumun önderleridir, toplumun liderleridir. Sanatçılar çok zekidir bu anlamda biz sanatçıların bu çerçevede olasını arzu ediyoruz.
Biz 9. Malatya Film Festivalini değerlendirirken Sanatın sanat için ve sanatın toplum için anlayışı temeli üzerinden değerlendirdiğimiz zaman o üçüncü eleştirisel anlatımına bakmamış oluruz.
Malatya film festivalini özet olarak tarif edecek olursam, geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl 9’uncusunu 1519 Kasım arasında yapacağımız Film Festivali öncelikle Sanatın Sanat için olması noktasında, sanatın toplumun değerleri ile örtüşen gelecekteki ideal toplum diye tabir ettiğimiz hak, hukuk, özgürlük temeli üzerinde toplumun temellerini oluşturacak bir anlayışın hâkim olacağı bir tema üzerinde olmasını arzuluyoruz” şeklinde konuştu.
Film Festivalinin teması: Kral Tarhunza Heykeli
Bu yıl ki Film Festivalinin teması Aslantepe’deki Kral Tarhunza Heykelinin teması olduğunu ifade eden Gürkan, “9. Uluslararası Film Festivalimizin, başta sanat dünyamıza, sinemamıza, Malatya’mıza ve insanlığa hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
Milletvekili Tüfenkci: Malatya kimlikli ve kişilikli bir şehrimiz
Milletvekili Tüfenkci, “Malatya denince, sevginin hoşgörünün, kardeşliğin, barışın başkenti diye ifade ediyoruz. Malatya insanı bulunduğu her ortamda girişimciliğiyle, mücadelesiyle öne çıkan insanlardır. Değer oluşturma noktasında Türkiye’de gayret gösteren vatansever insanlardır. Malatya çok çeşitli etnik kimliği, düşünceleri içinde barındıran bir şehir olmasına rağmen Malatya bunu bir farklılık ve zenginlik olarak kabul eden bir şehrimiz.
Malatya tarihiyle, kültürüyle, kültürlerin birleşme noktası oluşuyla, mutfağıyla öne çıkan bir şehrimiz. Malatya tarihi itibariyle de insanlığın başlangıcına giden Dünya UNESCO kültürel Mirasına aday Arslantepe’siyle, Selçuklu ve Osmanlı eseriyle de kimlikli ve kişilikli bir şehir.
Bu kimliğin ve kişiliğin yansıtılması noktasında hem çeşitli festivallerle hem de 9’uncusunu gerçekleştirdiğimiz Film Festivalimizle adını Türkiye’ye duyuran illerimizin başında geliyor. Malatya yatırım anlamıyla da 6. Bölge Teşviklerinden faydalanan ve kendi ayakları üzerinde bölgeye örneklik teşkil eden bir ilimiz. Malatya sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi ve turistlik mekânları ile bir film platosudur. Baktığımız zaman ilimizde çekilen filmler olmasına rağmen, geldiğimiz nokta itibariyle tatmin edici durumda değiliz. Bu vesileyle belki Malatya’yı bir film platosu haline getirme noktasında burada bir çağrıda bulunmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
" Malatya Festivali benim için bir Malatyalı olarak çok özel "
Malatyalı oyuncu Oktay Kaynarca da, "Malatya Festivali benim için bir Malatyalı olarak çok özel oldu, manevi olarak elimden gelen bütün desteği vereceğim. Bu tarz işlerin yapılması kolay olmuyor, o yüzden sayın başkana kolaylıklar diledim ve elimden geleni yapacağıma söz verdim" dedi.
Festivalin sunuculuğunu üstlenen Oylum Talu, "Bu tarz festivallerin halka ulaşması ve büyük bir iş olması kolay değil. Yurt dışında çok ufak kasabalarda olmasına rağmen meşhur olmuş festivaller var, bizimde kayısımız ve Malatya Film Festivalimiz var" şeklinde konuştu.
Festivalde kısa metraj film başkanı olan Müfitcan Saçıntı, "Ben kısa film başkanı olarak kısa konuşuyorum, kısa olan film değil hayattır. Hayat kısa film uzun diyorum, destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.

MALATYA

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:03
  • GÜNEŞ 06:24
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder: Tarihi ve kültürel zenginliklerimizi tanıtıyoruz"
YEREL HABERLER 3. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri Battalgazi ...
MHP’den Barış Pınarı Harekatına Türk Bayraklı destek
YEREL HABERLER MHP’den Barış Pınarı Harekatına Türk Bayraklı destek
Akçadağ'dan Mehmetçiğe tam destek
YEREL HABERLER Akçadağ'dan Mehmetçiğe tam destek
Barış Pınarı Harekatına bir destek de, Milli Beka Hareketinden
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatına bir destek de, Milli Beka ...
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı Barış Pınarı Harekatı Değerlendirmesi “Kimse siyasi menfaatleri için söylem geliştirmesin”
YEREL HABERLER AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı Barış ...
Şehit babasından Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Şehit babasından Barış Pınarı Harekatı'na destek
3.Malatya Tanıtım Günleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “En önemlisi birlikteliğin sağlanmasıdır”
YEREL HABERLER 3.Malatya Tanıtım Günleri Yeşilyurt Belediye Başkanı ...
Esnaf kuruluşlarından 2. Ordu’ya destek ziyareti
YEREL HABERLER Esnaf kuruluşlarından 2. Ordu’ya destek ziyareti
Amatör Spor Haftası etkinlikleri sürüyor
YEREL HABERLER Amatör Spor Haftası etkinlikleri sürüyor
Malatya’da STK'lardan harekata destek açıklaması
YEREL HABERLER Malatya’da STK'lardan harekata destek açıklaması
“Temel ve Sıra Dışı Olgu ve Konular ile HIV/AIDS Kampı” Malatya’da başladı Prof. Dr. Yaşar Bayındır: “Ülkemizde 18 bin HIV’li var”
YEREL HABERLER “Temel ve Sıra Dışı Olgu ve Konular ile HIV/AIDS ...
İstanbul'da Malatya'nın tanıtımı sürüyor
YEREL HABERLER İstanbul'da Malatya'nın tanıtımı sürüyor
Yeni Malatyaspor, Başakşehir ile karşılaşacak
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Başakşehir ile karşılaşacak
Yenikapı'daki Malatya Tanıtım Günleri'nde Yeni Malatyaspor yoğun ilgi
YEREL HABERLER Yenikapı'daki Malatya Tanıtım Günleri'nde Yeni ...
Malatya Hava limanında 60 bin 46 yolcuya hizmet verildi
YEREL HABERLER Malatya Hava limanında 60 bin 46 yolcuya hizmet ...
3. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri Hekimhan ilçe standı ilgi görüyor
YEREL HABERLER 3. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri Hekimhan ilçe ...
Cami ve Hayat Paneli düzenlendi
YEREL HABERLER Cami ve Hayat Paneli düzenlendi
İŞKUR Malatya’da eski binasına tekrar taşınıyor
YEREL HABERLER İŞKUR Malatya’da eski binasına tekrar taşınıyor
Özel güvenlik ile okul koordinasyon görevlilerine eğitim verildi
YEREL HABERLER Özel güvenlik ile okul koordinasyon görevlilerine ...
Afrikalı öğrenciler Malatya'da
YEREL HABERLER Afrikalı öğrenciler Malatya'da
Malatya’nın tarihi, kültürü ve lezzetleri İstanbul’a taşındı
YEREL HABERLER Malatya’nın tarihi, kültürü ve lezzetleri İstanbul’a ...
Malatya'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
MTB’den 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER MTB’den 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
13 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
YEREL HABERLER 13 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X