9. Uluslar arası Malatya Film Festivali’nin tanıtım toplantısı yapıldı

9. Uluslararası Malatya Film Festival, tanıtım toplantısı yapılarak, festivalde yapılacaklar dile getirildi.

İstanbul Laleli’deki bir otelde düzenlenen toplantıya, AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sanatçılar Oktay Kaynarca, Oylum Talu ve Müfitcan Saçıntı ile basın mensupları katıldı.

Basın toplantısında Festival Direktörü Yönetmen Haydar Işık'ın sunumundan sonra, sanatçılar gazetecilerin sorularını cevapladı.

9. Uluslararası Malatya Film Festivali tanıtım toplantısında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Hepimiz dünya sinemasında oynadığımız hayat filmindeki rollerimizin güzel olmasına dikkat edeceğiz. O anlamda hepimiz bir sanatçıyız. ‘ Sanat sanat içindir, sanat toplum içindir, sanat kendi egolarımızı tatmin etmek içindir.’ anlayışı içerisinde ilk iki anlayışı benimseriz, üçüncü anlayışı tasvip etmediğimizi ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Özellikle sanatçıların özgür olması her türlü fikir ve düşünceye açık olması fikirlerini her platformda özgürce ifade etmeleri gerektiğini belirtmek isterim. Ancak kendi egolarımızın tatmini noktasında benim olmadığım şey iyi değildir anlayışının sanatçı ağzına ve sanat dünyasına yakışmadığını da ifade etmek isterim” diyen Gürkan, “Biz film festivalini niçin yapıyoruz? Bir sanatın sanat olduğunu göstermek için yapıyoruz, iki sanatın toplum için olduğunu ifade etmek için yapıyoruz. Sanatın toplumun değerleriyle örtüşen bütünleşen, toplumda uyum ve ahengi üst seviyeye telaki ettirecek bir yapı formatı olmasından dolayı sanatı önemsiyoruz. Onun için sanatçılar toplumun lokomotifidir, toplumun önderleridir, toplumun liderleridir. Sanatçılar çok zekidir bu anlamda biz sanatçıların bu çerçevede olasını arzu ediyoruz.

Biz 9. Malatya Film Festivalini değerlendirirken Sanatın sanat için ve sanatın toplum için anlayışı temeli üzerinden değerlendirdiğimiz zaman o üçüncü eleştirisel anlatımına bakmamış oluruz.

Malatya film festivalini özet olarak tarif edecek olursam, geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl 9’uncusunu 1519 Kasım arasında yapacağımız Film Festivali öncelikle Sanatın Sanat için olması noktasında, sanatın toplumun değerleri ile örtüşen gelecekteki ideal toplum diye tabir ettiğimiz hak, hukuk, özgürlük temeli üzerinde toplumun temellerini oluşturacak bir anlayışın hâkim olacağı bir tema üzerinde olmasını arzuluyoruz” şeklinde konuştu.

Film Festivalinin teması: Kral Tarhunza Heykeli

Bu yıl ki Film Festivalinin teması Aslantepe’deki Kral Tarhunza Heykelinin teması olduğunu ifade eden Gürkan, “9. Uluslararası Film Festivalimizin, başta sanat dünyamıza, sinemamıza, Malatya’mıza ve insanlığa hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Milletvekili Tüfenkci: Malatya kimlikli ve kişilikli bir şehrimiz

Milletvekili Tüfenkci, “Malatya denince, sevginin hoşgörünün, kardeşliğin, barışın başkenti diye ifade ediyoruz. Malatya insanı bulunduğu her ortamda girişimciliğiyle, mücadelesiyle öne çıkan insanlardır. Değer oluşturma noktasında Türkiye’de gayret gösteren vatansever insanlardır. Malatya çok çeşitli etnik kimliği, düşünceleri içinde barındıran bir şehir olmasına rağmen Malatya bunu bir farklılık ve zenginlik olarak kabul eden bir şehrimiz.

Malatya tarihiyle, kültürüyle, kültürlerin birleşme noktası oluşuyla, mutfağıyla öne çıkan bir şehrimiz. Malatya tarihi itibariyle de insanlığın başlangıcına giden Dünya UNESCO kültürel Mirasına aday Arslantepe’siyle, Selçuklu ve Osmanlı eseriyle de kimlikli ve kişilikli bir şehir.

Bu kimliğin ve kişiliğin yansıtılması noktasında hem çeşitli festivallerle hem de 9’uncusunu gerçekleştirdiğimiz Film Festivalimizle adını Türkiye’ye duyuran illerimizin başında geliyor. Malatya yatırım anlamıyla da 6. Bölge Teşviklerinden faydalanan ve kendi ayakları üzerinde bölgeye örneklik teşkil eden bir ilimiz. Malatya sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi ve turistlik mekânları ile bir film platosudur. Baktığımız zaman ilimizde çekilen filmler olmasına rağmen, geldiğimiz nokta itibariyle tatmin edici durumda değiliz. Bu vesileyle belki Malatya’yı bir film platosu haline getirme noktasında burada bir çağrıda bulunmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

" Malatya Festivali benim için bir Malatyalı olarak çok özel "

Malatyalı oyuncu Oktay Kaynarca da, "Malatya Festivali benim için bir Malatyalı olarak çok özel oldu, manevi olarak elimden gelen bütün desteği vereceğim. Bu tarz işlerin yapılması kolay olmuyor, o yüzden sayın başkana kolaylıklar diledim ve elimden geleni yapacağıma söz verdim" dedi.

Festivalin sunuculuğunu üstlenen Oylum Talu, "Bu tarz festivallerin halka ulaşması ve büyük bir iş olması kolay değil. Yurt dışında çok ufak kasabalarda olmasına rağmen meşhur olmuş festivaller var, bizimde kayısımız ve Malatya Film Festivalimiz var" şeklinde konuştu.

Festivalde kısa metraj film başkanı olan Müfitcan Saçıntı, "Ben kısa film başkanı olarak kısa konuşuyorum, kısa olan film değil hayattır. Hayat kısa film uzun diyorum, destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.

