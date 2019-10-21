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Üniversite Camisi için kermes düzenlendi

İHA

Malatya İnönü Üniversitesi kampüsünde inşaatı devam eden Üniversite Camisi için kermes düzenlendi.

Üniversite Camisi için kermes düzenlendi

Malatya İnönü Üniversitesi kampüsünde inşaatı devam eden Üniversite Camisi için kermes düzenlendi.
Malatya merkez Yeni Cami meydanında açılışı yapılan kermese, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Genel Sekreter Prof. Dr. Hakan Erkuş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Çolak, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, İnönü Üniversitesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Hakan Emeksiz, üniversite akademik personelleri ve eşleri, vakfı üyeleri ile öğrenciler katıldı. Malatya İlahiyat Vakfı, Malatya İl Müftülüğü ve Battalgazi Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen kermeste konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, "Bu kermesi öncelikle Malatyalı hemşehrilerimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın, olaya biraz daha yakından tanık olmaları ve sahiplenmeleri açısından burada düzenledik. Amacımız bu caminin hayır havuzunda Malatya’daki bütün hayır sahiplerinin bulunmasıdır" dedi.
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman ise , “Üniversite camimizin temelinden bugüne kadar öğrencilerimizin, orta ve yüksek gelirlilerin, aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığımızın devlet olarak katkısı var. Ben şöyle diyorum, cami inşaatımız tam bir hayır havuzu. Umarım Malatya’daki bu ilgi, alaka ve katkı devam eder" ifadelerini kullandı.
Daha sonra söz alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, “Bugün üniversitemizin merkezine yaptığımız cami için bir kermes düzenledik. Gençlerimiz bu caminin ibadete açılmasını dört gözle bekliyor. Biz de inşaata hız veriyoruz. Cami inşaatımız Malatya İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatyalı İş Adamları, esnaf ve sanatkarlar, üniversitedeki idari ve ekonomik personelimizin katkılarıyla yürüyor. Önemli bir aşamaya geldik, inşaatın 4’ te 3’ü tamamlandı. Kalan kısmı da inşallah tamamlayacağız. Allah nasip ederse birkaç ay içerisinde, en geç Nisan ayında ibadete açacağız" dedi.
Kermesin iki amacı olduğunu söyleyen Ahmet Kızılay, “Bu kermesin iki amacı var. Camimiz hakkında bilgi vermek ve camimizi Malatya gündemine tekrar taşımak, diğer amacımız ise kermesten bir gelir sağlayarak inşaatımıza katkı sağlamaktır” şeklinde konuştu.
İl Müftüsü Veysel Işıldar ise "Yıllar öncesinde üniversitede cami inşa edilecek denmesi bizim için hep bir hayaldi. Bugün ise inşaatın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Vatandaşlarımızın biraz daha ilgisini çekebilmek için böyle bir kermes tertip edildi. Bu kermeste herkesin el emeği var. Kermes vesilesiyle vatandaşlarımız bir hayır yapmak ve kıyamete kadar hayır defteri kapanmayacak bir sadaka vermek istiyorlarsa adres burası" diye konuştu.

MALATYA

21 Ekim 2019 Pazartesi

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