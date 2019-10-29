Darende Kaymakamı Malik Çalışır görevine başladı

Malatya’nın Darende İlçe Kaymakamı Malik Çalışır görevine başladı

105’nci dönem kaymakamlar atamaları sonucunda Darende Kaymakamlığı görevine atanan Malik Çalışır görevine Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü kutlamalarına katılan Kaymakam Malik Çalışır , burada yaptığı açıklamada, “Darende ilçemizde daha yeni göreve başladım. Ben buraya lojmanımda yatmaya, makam odamda oturmaya gelmedim. Beni ilçeye turist olarak da göndermediler. Darende’ye Cumhurbaşkanımız bu ilçede makamı bu ilçede devleti temsil eden devlet memuru olarak atandım. İnşallah bu günden itibaren sizlerle birlikte güleceğiz, sizlerle birlikte ağlayacağız. Sizin sevinciniz benim sevincim. Sizin hüznünüz benim hüznüm. Sizin kederi benim kederim olacaktır. İnşallah artık Darende ile yani sizlerle aynı ekmeği yiyerek aynı suyu içeceğiz , aynı havayı teneffüs edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MALATYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:39

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.