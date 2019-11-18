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Abdal Musa Birlik Lokması düzenlendi

İHA

Malatya'da Abdal Musa Birlik Lokması Günü programı düzenlenip, yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verildi

Abdal Musa Birlik Lokması düzenlendi

Malatya’da Abdal Musa Birlik Lokması Günü programı düzenlenip, yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verildi
Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Vakfı ile Cem Vakfı tarafından, Eskimalatya’daki Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi ‘nde düzenlenen Abdal Musa Birlik Lokması Günü programında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bu sofrayı bizlere hazırlayan ve emeği geçen tüm paydaşlara da şükranlarımı sunuyorum. Bu mekanların yaşatılması ve idame edilmesi hepimizin boynunun borcu ve görevidir. Bu memlekette huzuru, birliği ve beraberliği tesis etmek istiyorsak herkesin üzerine düşen görevi ve sorumluluğu yerine getirmesi gerekir” dedi.
“Farklılıklarımız zenginliklerimizdir “ diyen Başkan Gürkan, “ Yunus Emre diyor ya, ‘Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz” dünya bizden sonra gelen kuşaklara kalacaktır. Bizden sonraki kuşaklara bizler de güzel bir miras bırakmalıyız. Eğer biz davranış, tutum, hal ve hareket olarak güzel bir miras bırakırsak geleceğimiz emin ellerde olur. Aksi halde sevgi tohumu yerine nifak tohumu bu toplumu huzursuz eder" ifadelerini kullandı.
Gürkan, “Güzel iletişim kurduğumuzda, birbirimizi tanırsak, bir birimizdeki farklılıkların ve zenginlikleri anladığımız zaman birbirimize güzel gözle bakarız ve güzel gözle baktığımızda güzel düşünürüz. Güzel düşününce de güzel işleri hep birlikte paydaş olarak yapma gayreti çabası içerisinde oluruz. Bu hassasiyeti gözetmemiz gerekir” şeklinde konuştu.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, "Bu birlik lokmasında bizleri bir araya getiren Doğan dedeye ve Eşref dedeye teşekkür ediyorum. Bu dedelerimiz Malatya’mızın birer değerleri. Bu değerlerimiz bizleri bir araya getirme, Malatya’mızı barış ve kardeşlik içerisinde insanların kaynaşmasına büyük vesileleri olmuştur. Bugünde özellikle Anadolu’da Türk İslam geleneğini başlatan Yüce Rabbimizin adil olun, doğru olun, iyilikte bulunun, akrabaya yardım edin emrini kendilerine ilke edinmişler. Bunları ilke edinenlerden biriside Abdal Musa Hazretleridir. Bu büyük şahsiyetler her toplumun birlik ve beraberlikleri için uğraşmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızda şunu ifade etmiştir. ”Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet , Tek Devlet” bizi birleştirecek olan bunlardır. Bunlara sıkı sıkıya sahip çıkmamız lazım. Bu ülke bizim, bu vatan bizim, bu millet bizim. Ülkemizin birliğine ve beraberliğine kast etmek isteyen insanlar ırk tanımıyor, millet tanımıyor. Onun içindir ki bu tür etkinlikler bizim birlik ve beraberliğimize vesile olmalıdır. Birliğimiz ve beraberliğimiz için hep beraber mücadele etmeliyiz” ifadelerine yer verdi.
Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman da, ”Sevgili canlar. Hoş geldiniz. Bugün Abdal Musa hazretlerini lokmasını yapıyoruz. Bu lokma Abdal Musa birlik lokmasıdır. Hepimiz bir araya toplanarak bu birliği de sağlamış bulunuyoruz. Bugün buraya teşrif ettiğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı programda konuşan Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ise, “Böyle bizim için kutsal sayacağımız bir birlik lokmasına hoş geldiniz. Bizlerle birlikte olduğunuz için şükranlarımı ve saygılarımı arz ediyorum. Adı birlik lokması. Birlik nedir? Bir araya gelmektir. Hünkar Hacı Bektaşı Veli’nin söylediği gibi, ‘ Bir olalım, iri olalım’. Diri olmanın yolu, iri olmanın yolu birlikten geçiyor. Hacı Bektaşı Veli’nin insancı felsefesinin takipçisi olan tüm katılımcı olan dostlar bizi onurlandırdınız, şeref verdiniz. Bu birlik lokmasının ülkemizin birliğine beraberliğine katkı sağlamasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.
Programda son olarak konuşan Zeynel Abidin Vakfı Türbesi dedesi Ahmet Turan Güneş ise, katılımcılara teşekkür ederek, yapılan hayrın kabul olması ve birlik beraberliğin daim olması için dua etti.

MALATYA

18 Kasım 2019 Pazartesi

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