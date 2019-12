Taraftarlar Derneği’nden Başkan Güder’e ziyaret

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği yöneticilerini makamında ağırladı.

Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Dernek Başkan Yardımcısı Mikail Devran Ulubey ile dernek yöneticileri, Malatyaspor’a verdiği destekten ötürü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bütün lig ve kupa maçlarında Başkan Güder’in desteklerini her daim arkalarında hissettiklerini ifade eden Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Dernek Başkan Yardımcısı Mikail Devran Ulubey, Başkan Güder’e isminin yazılı olduğu forma ve kaşkol hediye etti.

Spora ve futbola verdiği desteklerden dolayı Başkan Güder’e teşekkürlerini ileten Tribün lideri Murat Alpay, “Başkanımız her zaman bizlerin yanındaydı, bizlerde her zaman başkanımızın yanında olduk. Kendisine taraftarlar derneği üyeleri ve başkan yardımcımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah Başkanımızın eksikliğini vermesin diyor, görevinde başarılarının daim olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Taraftar grubunun gerçekleştirdiği bu nazik ziyaretlerinden ötürü çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Güder, “Kentimizin gözbebeği Yeni Malatyaspor’umuz bizim ortak sevdamız, ortak değerimiz ve ortak sevincimizdir. Malatyaspor etrafında Malatyalıların buluşması gerekiyor. Malatyaspor’u bir yerlere taşıyacak olan kişiler Malatya’nın gençleridir, Malatya’nın sivil toplum örgütleridir. Nihayetinde yine Malatyalılardır. Malatyaspor’da şunu çok iyi gözlemliyoruz. Her hangi bir ayrışma söz konusu olmadan konu Malatyaspor olunca herkes stadyumdaki yerini alıyor ve herkes birer taraftar olarak bir vecibe olarak kendi görevini yerine getiriyor” ifadelerini kullandı.

Taraftarlar Derneği’nin de özellikle gençleri bir araya toplayarak, beraber hareket etmekten, farklı fraksiyonlara farklı kanallara farklı yönlere yönelmesini engellemek adına güzel faaliyetler gösterdiklerine dikkat çeken Güder, “ Bundan dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ortak paydamız Malatyaspor. Malatyaspor için herkes elinden ne geliyorsa onu yapmalı. Bizde Battalgazi Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğumuzu Malatyaspor’umuza karşı ve diğer taraftan da vatandaşlarımıza karşı vazifemizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Malatyaspor’umuz ligde ve kupada güzel bir performans ortaya koyuyor. İnşallah geçen sezon ortaya koyduğumuz performansımızın üzerine bir kat daha koyarak, ligi hak ettiğimiz yerde tamamlarız” diye konuştu.

