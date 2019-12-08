Yeni Malatyaspor'un yenilmezlik serisi sona erdi

Süper Lig'e iyi bir giriş yapan ve 13 hafta boyunca performansıyla dikkat çeken Yeni Malatyaspor, ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Sivasspor karşısında alınan 31'lik yenilgiyle yenilmezlik serisini noktaladı.

Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor'a sahasında 31 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Lider Sivasspor'a 31 mağlup olan sarıkırmızılılar, 20 puanda kaldı. Ligde oynadığı 14 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet, 5 beraberlik alan Yeni Malatyaspor maç fazlasıyla 8. sırada kendisine yer buldu. Ligdeki son mağlubiyetini ligin 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a karşı 30'lık skorla alan Yeni Malatyaspor daha sonra oynadığı 7 haftalık bölümde yenilgi yüzü görmemişti. Sarıkırmızılılarda yenilmezlik serisi Sivasspor maçıyla sona erdi.

14 hafta sonunda rakip filelere 29 gol bırakan Yeni Malatyaspor, Sivasspor ile birlikte ligin en golcü takımı olma unvanını korurken, kalesinde gördüğü 3 golle ise en çok gol yiyen takımları arasında yer aldı.

Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Adis Jahovic, attığı 9 golle ligin en golcü futbolcularından birisi olarak dikkat çekiyor. 32 yaşındaki Makedon forvet, bu sezon ligdeki 13 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Gösterdiği performansla adından söz ettiren Jahovic, gol krallığı yarışında zirveyi Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse ve Fenerbahçe'li Vedat Muriqi ile paylaşıyor.

MALATYA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:56

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