Otobüs yangını korkuttu

Onu tanıdınız mı?

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Malatya’da seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın korkuttu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ’a ait belediye otobüsünde bilmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yakınkent hattında yolcu taşıyan otobüs Barguzu Caddesinde bilmeyen bir nedenle yangın çıktı. Belediye otobüsünün yandığı fark eden şoför, otobüsü yolun kenarına çekerek, yolcular indirdi.

Otobüste çıkan yangın büyümeden yangın tüpüyle ile söndürüldü.

MALATYA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:35

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