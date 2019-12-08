Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında 2-1 galip

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TFF 3. Lig 3. Grup'un 16. haftasında sahasında Aydın ekibi Nazilli Belediyespor Belediyespor'u konuk eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılamayı 21 kazanarak kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada Sinan Özcan'ın yönettiği maçta, Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini 7. dakikada Selim Dağ, 45+4'te ise Alpay Aldemir kaydetti. Nazilli Belediyespor'un tek sayısı ise 70. dakikada Yunus Ünsal'dan geldi.

Ev sahibi Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısına Emrah Tuncel, Sefa Korkmaz, Alpay Aldemir, Mustafa Pınar, Vedat Erçin, Halil İbrahim Can, Ali Kemal Başaran, Selim Dağ, Deniz Işık, İbrahim Tokay ve Erhan Gözetlik on biriyle çıktı.

Güçlü rakibi karşısında 3 puanın sahibi olan Yeşilyurt Belediyespor puanını 15'e yükselterek haftayı 17.sırada kapattı.

Malatya ekibi ilk yarının son maçında Ankara temsilcisi Altındağ Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

MALATYA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:13

YATSI 18:35

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