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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Güder, Teknopark sohbetlerinin konuğu oldu

İHA

Başkan Güder, Teknopark sohbetlerinin konuğu oldu

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ,İnönü Üniversitesi Teknopark’ta düzenlenen kahvaltı sohbetlerinin konuğu oldu.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay'ın da yer aydığı programda, Teknopark Genel Müdürü Fatih Kocamaz, Teknopark’ın faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. Kocamaz yaptığı açıklamada, “Teknopark 2013 yılında faaliyetine başladı. O dönemden sonrasında yükseliş trendi yakaladı. Biz göreve geldikten sonra gösterdiğimiz ilgi ve alaka ile firma sayısında artış yaşandı. Göreve geldiğimizde 14 firma vardı. Şimdi ise 61 firma bulunuyor. Yüzde 40 doluluk oranımız var ve halen firmalardan talepler geliyor. ARGE ciromuzu 2 milyon TL’den 19 milyon TL’ye çıkardık. 2018 yılında 19 milyonluk ARGE satışı yapıldı. Ağırlıklı olarak yazılım sektörü bulunuyor ve bu rakam Teknoparkımızın yüzde 75’lik kısmını kapsıyor. Geri kalan elektrik, elektronik, makine, imalat gibi firmalar var. Bizde 3 ana başlık var ve bu başlıklara uyan firmalara yer açıyoruz. Firmaların projeleri hakem heyetinde inceleniyor. Projeler kabul gördükten sonra firmanın talep ettiği süre boyunca kendilerine zaman tanıyoruz. Bu süre sonunda devam etmek isterse yeniden proje veriyor. Burası Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ukdesinde olan bir birim. Bu birimin toplamda 13 ortağı var. En büyük hissedar İnönü üniversitesi, Ticaret Odası’nın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ve bazı özel iştirakler bulunuyor" dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise programda yaptığı konuşmada, teknolojinin önemine vurgu yaptı. Başkan Osman Güder, “Dünya teknoloji dünyası ve dünyadaki ülkeler teknolojiyle varlıklarını idame ettiriyorlar. Savaşlarını teknoloji üzerinden sürdürüyorlar. Buna ayak uydurma konusunda Malatya’da ve Türkiye’de gerekli çaba sarf ediliyor. Türkiye’de özellikle Turgut Özal döneminden önce üniversite ve askeri alanlar topluma kapalı alanlardı. Sonrasında askeri alanlar ve üniversiteler halka açıldı. Bu da halkta memnuniyet oluşturdu. Bundan sonra da bilim yuvası olan üniversitelerimiz, halk ile teknoloji ile sanayi ile tarım ile savunma ile hareket ederek bu birimlerdeki teknolojiyi en üst düzeye çıkarma adına gereken çabayı göstermiş oldular. Üniversitelerimizi bilim yuvası haline getirip toplumun hizmetine sunma adına daha fazla çalışmalar yapılmalı. Son zamanlarda gördüğümüz olgular da bu yönde. Özellikle Malatya Turgut Özal Tıp Merkezimiz de karaciğer ve kalp konusunda ciddi gelişmelere imza atıldı.10 tane hastaya aynı anda karaciğer nakli yapılması dünyada ilkler arasına girdi ve takdir kazandı. Üniversitemiz ve sanayi kesiminde güçlerin birleşmesiyle toplumun refahı daha ileri seviyelere götürecektir" şeklinde konuştu.
Türkiye’nin stratejik bir konuma sahip olduğunu ve bu nedenle de teknolojik olarak güçlü olması gerektiğini kaydeden Başkan Güder, “Özellikle millete hizmet eden birimler olarak hepimiz üzerimize düşeni yerine getirmemiz lazım. Türkiye eski yerleşkelerin olduğu yerlerden bir tanesi. Burada yaşamak kolay değil. Yaşanan olaylara baktığınızda dünya üzerinde yer altı kaynaklarının paylaşımı için emperyalist ülkelerin düzenlediği eylemler bölgemizde gerçekleşiyor. İran Irak savaşı, Afganistan, Doğu, Afrika savaşları hep bölgemizde cereyan ediyor ve biz bunlardan etkileniyoruz. Teknoloji ile bilimi veya tecrübeyle bilimi birleştirmemiz sonucunda savunma sanayinin yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıkıyor olması, Türkiye’nin dünyada ‘Bende varım’ demesini sağlıyor. Bütün Avrupa, Amerika, bugün doğu Akdeniz’de ki hazineye sahip olma adına verdikleri mücadelede, Türkiye’nin bugünkü pozisyonda orada bende varım diyebiliyor. Bilinçli insanlarımız bunu daha üst seviyelere çıkaracaktır. Az önce de hocamızın ifade ettiği gibi 19 milyon civarında bir çalışmada elde edilen gelirler Malatya için kayda değer bir çalışmadır. Biz istiyoruz ki bu rakamlar çok üzerine çıksın. Arkadaşlarımızın çalışmaları neticesinde de yükseliş sağlanacaktır. Güçlü bir üniversite, güçlü bir Malatya güçlü bir Türkiye için hepimizin çalışması lazım" diye konuştu.

MALATYA

16 Aralık 2019 Pazartesi

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