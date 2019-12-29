Malatya'da silahlı kavga: 3 yaralı

Malatya'nın Yazıhan ilçesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay,Yazıhan ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre; Sarsap mevkiinde alacak verecek meselesi yüzünden iki aile arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Kavga da 40 yaşındaki Y.D. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle 2 kişi ise darp sonucunda yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken olaya karıştığı belirlenen E.K. gözaltına alındı.

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

MALATYA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:08

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