Yaban hayvanlarına Jandarma şefkatı

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Malatya’da, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Malatya'nın Arguvan ilçe Jandarma Komutanlığı personeli, Hakverdi Mahallesi diğer bazı mahaller çevresinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan av ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar.

İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, zor şartlarda yaşam mücadelesi veren yaban hayvanlarına yem bırakan jandarma personelini tebrik etti.

MALATYA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:10

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