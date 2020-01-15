Sulama suyu toplantısı düzenlendi

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, bu yıl sulama suyu sıkıntısı yaşanmaması için yapılacaklar ele alındı. Toplantıda özellikle salma sulama yerine fıskiyeli sulamaya geçilmesi konusu istişare edildi.

Toplantıya, Kaymakam Hulusi Teke, Devlet Su İşleri (DSİ) Malatya Şube Müdürü Arif Tüfekçi, Akçadağ Tarım ve Orman Müdürü Mekselin Yıldız, Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boyraz, Akçadağ Sulama Birliği Başkanı Özkan Yalçın, Sultansuyu Sulama Birliği Başkanı Şerif Bozbey katıldı.

İlçe çiftçilerinin tarımsal sulama ile ilgili taleplerinin ve çözüm önerilerinin istişare edildiği değerlendirme toplantısında, bu yıl sulama suyu sıkıntısı yaşanmaması için yapılacaklar ele alındı.

Özellikle suyun israf edilmemesi noktasında yapılacaklar ele alınırken, salma sulama yerine fıskiyeli sulamaya geçilmesi konusunda yapılan destek ve teşviklerden yararlanılması konusu istişare edildi.

MALATYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:09

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