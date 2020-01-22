Aç kalan yaban domuzları şehre indi

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Malatya’nın Darende ilçesinde kar nedeniyle aç kalan domuzlar yerleşim yerlerine indi

Daren'nin Beybağı Mahallesi dağlık kısmında yaşayan yaban domuzları, kar nedeniyle yiyecek bulamayınca sürüler halinde yerleşim yerlerine indi. Bölgede yiyecek arayan domuzlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

Yiyecek sorunu devam ettiği tahmin edilen domuzların mahalle aralarına kadar gelmesinden endişe ediliyor.

MALATYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:07

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