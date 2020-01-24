Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir ilçesi Erkenek mevkiinde S.K. idaresindeki 44 KB 392 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı.Kazada araç sürücü ile birlikte M.E. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:46

YATSI 19:05

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