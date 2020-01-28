Tır yangını söndürüldü

Malatya’da, tırda meydana gelen yangın fazla büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, Darende ilçesi Balaban Mahallesi Aşağı Ulupınar Hacı Tunç Camii önünde meydana geldi. Dinar Karakaya idaresindeki, Malatya’dan Eskişehir’e kuru kayısı yükü götüren tırda, seyir halindeyken yangın çıktı. Lastiğin top atması sonucu meydana gelen yangın, Balaban’da bulunan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle fazla büyümeden söndürüldü.
MALATYA
28 Ocak 2020 Salı
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