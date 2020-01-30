Deprem anında hayvanların panik anı kamerada

Elazığ depreminde Malatya'da bulunan bir hayvan çiftliğindeki büyükbaş hayvanların panik anı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı

Elazığ’ın Sivrice merkezli 24 Ocak'ta maydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Malatya'nın Yazıhan ilçe kırsalında bulunan bir çiftlikteki hayvanların panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde depremin olduğu akşam saat 08:55 sıralarında hayvanların çit ile çevrili barınakların içerisinde panik ve bilinçsizce koşmaları ve yaşadıkları huzursuzluk yer aldı.

MALATYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:52

YATSI 19:11

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