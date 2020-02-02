Deprem bölgesinde pancar üreticilerine erken ödeme

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, depremin vurduğu Malatya’da, şeker pancarı üreticilerine ödemelerin 45 gün öne çekildiğini belirterek, yarından itibaren ödemelerin başlayacağını söyledi.

6,8 şiddetindeki Elazığ depreminin ardından ağır hasarın oluştuğu Malatya’da, ilk andan itibaren sahada olan AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, depremzedelerin yaralarının biran önce sarılması adına yoğun çaba sarf ediyor. Depremde hasar gören tüm yerleşim alanlarını gezerek afetzedelerin sorunlarını dinleyen Tüfenkci, yaptıkları girişim sonucu Malatya’da şeker pancarı üreticilerine de ödemelerin yarından itibaren ödeneceğini söyledi.

Milletvekili Tüfenkci, Malatya Şeker Fabrikasına kampanya dönemince ürünlerini veren üreticilerin normalde 45 gün sonra ödemelerini alacaklarını ifade ederek, “Yaptığımız girişimler sonucu yarından itibaren çiftçilerimize alacakları ödenmeye başlanacak” dedi.

MALATYA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:54

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.